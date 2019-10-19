Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани отказался от идеи перейти в клуб МЛС «Интер Майами», принадлежащего Дэвиду Бекхэму. 32-летний уругваец намерен продолжить выступать в Европе, утверждает L'Equipe.

Ранее сообщалось, что уругваец уже договорился о контракте с американской командой и заключит трехлетнее соглашение. Контракт Кавани с «ПСЖ» рассчитан до лета 2020 года.

В нынешнем сезоне нападающий провел 4 матча и забил 2 гола.

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