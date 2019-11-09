Кавани и Тиагу Силва покинут «ПСЖ» летом

Защитник Тиагу Силва и нападающий Эдинсон Кавани намерены покинуть «ПСЖ» после окончания сезона. У них заканчиваются сроки действия контрактов, сообщает Le10Sport.

35-летний Тиагу Силва выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В нынешнем сезоне бразилец провел 15 матчей.

32-летний Кавани играет за французский клуб с 2013 года. В этом сезоне уругваец принял участие в 7 матчах и забил 2 гола.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр