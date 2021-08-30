Канье Уэст упомянул Месси и Адетокунбо в альбоме Donda

Рэпер Канье Уэст выпустил альбом Donda в воскресенье, 29 августа.

Исполнитель не в первый раз показал осведомленность в спорте, упомянув в текстах нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси и форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо, сообщает Sky Sports.

«Они играют в футбол во дворе за домом, мне кажется, я видел там Месси», — цитата из трека Off The Grid.

«Я выиграл с баксами (англ. bucks — олени — прозвище «Милуоки», а также деньги), парень. Я как Яннис», — сравнил себя Уэст с Адетокунбо в композиции Junya.