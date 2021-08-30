Мбаппе подтвердил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ»
13:25
Руководство «ПСЖ» предприняло финальную попытку продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Однако 22-летний француз снова ответил отказом и подтвердил, что не будет продлевать соглашение, срок которого истекает следующим летом, сообщает Marca.
Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в 160 млн евро.
Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка лиги и Суперкубка страны, а также трехкратным победителем Кубка Франции.
В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.
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Материалы сюжета: Килиан Мбаппе: контракт в «ПСЖ» и переход в «Реал», сумма трансфера игрока, новости и инсайды, материалы
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