Мбаппе подтвердил, что не будет продлевать контракт с «ПСЖ»

Руководство «ПСЖ» предприняло финальную попытку продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе. Однако 22-летний француз снова ответил отказом и подтвердил, что не будет продлевать соглашение, срок которого истекает следующим летом, сообщает Marca.

Мбаппе — самый дорогой игрок мира по версии портала Transfermarkt. Стоимость нападающего сборной Франции оценивается в 160 млн евро.

Француз перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции, двукратным обладателем Кубка лиги и Суперкубка страны, а также трехкратным победителем Кубка Франции.

В качестве футболиста сборной Франции он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России.