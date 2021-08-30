После срыва трансфера Азмуна «Лион» переключил внимание на форварда «Монпелье», которым интересовался «Зенит»
14:24
«Лион» активизировал переговоры по трансферу нападающего «Монпелье» Гаэтана Лаборда. Французский клуб переключил свое внимание на 27-летнего форварда после того, как сорвалась сделка по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает RMC Sport.
Отметим, что Лаборд раньше входил в сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга.
В сезоне-2020/21 Лаборд провел 43 матча за «Монпелье», на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.
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