После срыва трансфера Азмуна «Лион» переключил внимание на форварда «Монпелье», которым интересовался «Зенит»

«Лион» активизировал переговоры по трансферу нападающего «Монпелье» Гаэтана Лаборда. Французский клуб переключил свое внимание на 27-летнего форварда после того, как сорвалась сделка по трансферу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна, сообщает RMC Sport.

Отметим, что Лаборд раньше входил в сферу интересов клуба из Санкт-Петербурга.

В сезоне-2020/21 Лаборд провел 43 матча за «Монпелье», на его счету 18 голов и 9 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.