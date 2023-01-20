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Камоцци объяснил, почему Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга чемпионата Франции

Иван Шитик
Корреспондент
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал попадание защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие в число номинантов в символическую сборную первого круга французской лиги 1.

«Удивлен ли я, что Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга лиги 1? Возможно, это его чемпионат, где Кофрие может показать свое мастерство», — заявил Камоцци Sport24.

Кофрие выступает за «Клермон» на правах аренды из московского «Спартака».

В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец провел за «Клермон» 13 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-20-kamotstsi-obyasnil-pochemu-kofriye-nominirovan-v-simvolicheskuyu-sbornuyu-ligi-1

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ФК Клермон Фут
Максимилиано Кофрие
Франко Камоцци
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 Лорьян 19 9 5 5 31-29 32
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 Лион 19 7 4 8 28-23 25
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