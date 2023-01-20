Камоцци объяснил, почему Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга чемпионата Франции
Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал попадание защитника «Клермона» Максимилиано Кофрие в число номинантов в символическую сборную первого круга французской лиги 1.
«Удивлен ли я, что Кофрие номинирован в символическую сборную первого круга лиги 1? Возможно, это его чемпионат, где Кофрие может показать свое мастерство», — заявил Камоцци Sport24.
Кофрие выступает за «Клермон» на правах аренды из московского «Спартака».
В нынешнем сезоне 25-летний бельгиец провел за «Клермон» 13 матчей и не отметился результативными действиями.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|19
|15
|2
|2
|48-14
|47
|
2
|Ланс
|19
|13
|5
|1
|32-13
|44
|
3
|Марсель
|19
|13
|3
|3
|39-16
|42
|
4
|Монако
|19
|11
|4
|4
|42-26
|37
|
5
|Ренн
|19
|11
|4
|4
|36-20
|37
|
6
|Лилль
|19
|10
|4
|5
|35-25
|34
|
7
|Лорьян
|19
|9
|5
|5
|31-29
|32
|
8
|Клермон Фут
|19
|8
|4
|7
|24-27
|28
|
9
|Лион
|19
|7
|4
|8
|28-23
|25
|
10
|Реймс
|19
|5
|10
|4
|21-23
|25
|
11
|Ницца
|19
|6
|7
|6
|22-20
|25
|
12
|Тулуза
|19
|6
|5
|8
|29-34
|23
|
13
|Нант
|19
|4
|9
|6
|21-24
|21
|
14
|Труа
|19
|4
|6
|9
|30-40
|18
|
15
|Монпелье
|19
|5
|2
|12
|28-40
|17
|
16
|Аяччо
|19
|4
|3
|12
|16-34
|15
|
17
|Брест
|19
|3
|6
|10
|19-34
|15
|
18
|Страсбур
|19
|2
|9
|8
|24-34
|15
|
19
|Осер
|19
|3
|4
|12
|16-41
|13
|
20
|Анже
|19
|2
|2
|15
|17-41
|8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.01
|23:00
|
Лорьян – Ренн
|- : -
|28.01
|19:00
|
Труа – Ланс
|- : -
|28.01
|23:00
|
Марсель – Монако
|- : -
|29.01
|15:00
|
Ницца – Лилль
|- : -
|29.01
|17:00
|
Осер – Монпелье
|- : -
|29.01
|17:00
|
Брест – Анже
|- : -
|29.01
|17:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|29.01
|17:00
|
Страсбур – Тулуза
|- : -
|29.01
|19:05
|
Аяччо – Лион
|- : -
|29.01
|22:45
|
ПСЖ – Реймс
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|12
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|14
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|16
|2
|2
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|13
|1
|2
Новости