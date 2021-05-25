Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

Камавинга сообщил руководству «Ренна» о желании перейти в «ПСЖ»

17:00
Эдуардо Камавинга. Фото AFP
Эдуардо Камавинга. Фото AFP
Теги:

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может сменить клуб ближайшим летом, сообщает RMC Sport.

Представители 18-летнего француза уже связались с клубом и сообщили руководству о его желании. Полузащитник хочет остаться во Франции и уйти в «ПСЖ».

Контракт Камавинга с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года. Клуб запрашивает за юного хавбека 100 млн евро.

В нынешней кампании 18-летний хавбек сыграл 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Алексей Попов — о новом тренере «Спартака»: «Если бы позвали Моуринью под юбилей, они бы выиграли чемпионат?»
ФНЛ определила даты переходных матчей с командами РПЛ по итогам следующего сезона
Кето-диета: кому она подойдет и с чего начать
Нападающий сборной России Каменев рассказал о причинах поражения от словаков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд