Камавинга сообщил руководству «Ренна» о желании перейти в «ПСЖ»

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может сменить клуб ближайшим летом, сообщает RMC Sport.

Представители 18-летнего француза уже связались с клубом и сообщили руководству о его желании. Полузащитник хочет остаться во Франции и уйти в «ПСЖ».

Контракт Камавинга с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года. Клуб запрашивает за юного хавбека 100 млн евро.

В нынешней кампании 18-летний хавбек сыграл 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи.