Камавинга сообщил руководству «Ренна» о желании перейти в «ПСЖ»
17:00
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга может сменить клуб ближайшим летом, сообщает RMC Sport.
Представители 18-летнего француза уже связались с клубом и сообщили руководству о его желании. Полузащитник хочет остаться во Франции и уйти в «ПСЖ».
Контракт Камавинга с «Ренном» рассчитан до лета 2022 года. Клуб запрашивает за юного хавбека 100 млн евро.
В нынешней кампании 18-летний хавбек сыграл 38 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 1 гол и 3 результативные передачи.
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