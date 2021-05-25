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Милик попрощался с «Марселем»

01:45
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Форвард «Наполи» Аркадиуш Милик, арендованный «Марселем», попрощался с французским клубом.

«Как только я приехал сюда, то сразу понял, насколько важны этот клуб и эта футболка. Квалификация Лиги Европы — хорошая цель, и я всегда старался выкладываться на полную. Хочу поблагодарить своих товарищей по команде, клубы и, прежде всего, болельщиков, благодаря которым я чувствовал себя как дома. Вперед, «Марсель», — написал Милик в Twitter.

В минувшем сезоне 27-летний поляк провел 16 матчей за «Марсель», в которых забил 10 голов и сделал результативную передачу.

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