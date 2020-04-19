Источник: «ПСЖ» предложит Неймару контракт с зарплатой 38 миллионов евро в год

Руководство «ПСЖ» рассчитывает удержать нападающего Неймара в команде с помощью нового контракта. Как сообщает в своем Twitter журналист Gazzetta dello Sport Николо Скира, парижский клуб готов предложить Неймару новый контракт на пять лет с зарплатой 38 миллионов евро в год. Это должно убедить бразильца остаться.

Ранее появлялась информация о том, что Неймар хочет вернуться в «Барселону», а та работает над его трансфером. Но в этом году он якобы не мог состояться из-за финансового кризиса в спорте, вызванного пандемией коронавируса.

Напомним, что Неймар перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.