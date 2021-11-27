«Ланс» и «Анже» сыграли вничью
«Ланс» сыграл вничью с «Анже» в первом матче 15-го тура чемпионата Франции — 2:2. В конце первого тайма Софьян Буфаль вывел черно-белых вперед. После перерыва кроваво-золотые дважды забили. На 70-й минуте Ромен Тома сравнял счет.
«Ланс» идет на 4-м месте в турнирной таблице лиги 1. «Анже» располагается на 6-й строчке.
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