Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

Источник: «Бордо» готов продать Камано. На форварда претендуют «Локомотив» и «Бетис»

14:58
Франсуа Камано. Фото Instagram.
Франсуа Камано. Фото Instagram.
Теги:

Нападающий Франуса Камано может покинуть «Бордо». Французский клуб готов продать 24-летнего гвинейца, сообщает в Twitter журналист Ману Лоньон.

По информации французских СМИ, на форварда претендуют «Локомотив» и «Бетис». При этом предложение российского клуба более выгодное с финансовой токи зрения.

В сезоне-2019/20 Камано провел за «Бордо» 12 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир