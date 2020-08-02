Источник: «Бордо» готов продать Камано. На форварда претендуют «Локомотив» и «Бетис»

Нападающий Франуса Камано может покинуть «Бордо». Французский клуб готов продать 24-летнего гвинейца, сообщает в Twitter журналист Ману Лоньон.

По информации французских СМИ, на форварда претендуют «Локомотив» и «Бетис». При этом предложение российского клуба более выгодное с финансовой токи зрения.

В сезоне-2019/20 Камано провел за «Бордо» 12 матчей, на его счету 1 гол. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 8 миллионов евро.