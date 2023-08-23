Игроки «ПСЖ» выбрали капитана команды

Игроки «ПСЖ» выбрали защитника Маркиньоса капитаном команды, сообщает L'Equipe. Во вторник состоялось анонимное голосование.

В этом сезоне Маркиньос был капитаном команды в матче 2-го тура против «Тулузы» (1:1), а в 1-м туре против «Лорьяна» (0:0) носил полузащитник Данило.

29-летний бразилец выступает за «ПСЖ» с 2013 года. Он сыграл за парижан 407 матчей, забил 38 голов и отдал 10 результативных передач.