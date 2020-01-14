Игрок молодежной сборной России может перейти в «Труа»

Российский полузащитник «Монпелье» Амир Адуев может отправиться в аренду в «Труа», выступающий во второй французской лиге, сообщает Allez Paillade.

В текущем сезоне 20-летний хавбек не сыграл ни в одном официальном матче за первую команду. В Юношеской лиге УЕФА хавбек провел шесть игр, в которых забил три мяча.

«Труа» является одним из претендентов на повышение в классе и выход в первую лигу по итогам этого сезона.

Адуев, имеющий российский паспорт, с двух лет живет во Франции. Он выступал за юношеские сборные Франции и был капитаном команд не старше 18 и 19 лет. В 2019 году футболист дебютировал за молодежную сборную России.