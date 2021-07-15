Игрок «Лорьяна» показал лицо после нападения с обливанием кислотой

Нападающий «Лорьяна» Йоан Висса впервые после нападения опубликовал в Instagram фотографию. На прошлой неделе футболисту плеснули в лицо кислотой, после чего он был доставлен в больницу с ожогом глаз.

«Бог велик. Спасибо за все ваши послания, которые трогают мое сердце. Я чувствую себя лучше. Мы работаем, чтобы восстановиться», — написал Висса.

Напомним, по подозрению в нападении была задержана 32-летняя женщина. После атаки на футболиста она напала еще на двух людей, которых госпитализировали с серьезными повреждениями.

В сезоне-2020/21 Висаа сыграл в 40 матчах во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач.