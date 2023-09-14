Гроссо возглавит «Лион»

Итальянский специалист Фабио Гроссо станет новым главным тренером «Лиона». Он заменит уволенного ранее Лорана Блана.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 45-летний итальянец согласился возглавить французскую команду. Стороны достигли соглашения. Осталось только подписать документы.

Гроссо с 2007 по 2009 год играл за «Лион». Он принял участие в 78 матчах во всех соревнованиях, забив 2 гола и сделав 5 голевых передач. В сезоне-2007/08 он выиграл с командой чемпионат Франции и Кубок Франции.

«Лион» занимает последнее, 18-е, место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 1 очко в 4 матчах. 11 сентября клуб объявил об отставке Лорана Блана.