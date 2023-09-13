«Лион» может назначить Лэмпарда после увольнения Блана

Фрэнк Лэмпард может возглавить «Лион», сообщает 90min.

По данным источника, владелец французского клуба Джон Текстор всерьез рассматривает кандидатуру 45-летнего англичанина.

Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо отказался от предложения «Лиона».

Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», специалист был исполняющим обязанности главного тренера с апреля 2023 года до конца сезона-2022/23.

«Лион» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 1 очко в 4 матчах. 11 сентября клуб объявил об отставке Лорана Блана.