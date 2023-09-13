«Лион» может назначить Лэмпарда после увольнения Блана
Фрэнк Лэмпард может возглавить «Лион», сообщает 90min.
По данным источника, владелец французского клуба Джон Текстор всерьез рассматривает кандидатуру 45-летнего англичанина.
Ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо отказался от предложения «Лиона».
Последним местом работы Лэмпарда был «Челси», специалист был исполняющим обязанности главного тренера с апреля 2023 года до конца сезона-2022/23.
«Лион» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, команда набрала 1 очко в 4 матчах. 11 сентября клуб объявил об отставке Лорана Блана.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|4
|3
|1
|0
|13-5
|10
|
2
|ПСЖ
|4
|2
|2
|0
|8-3
|8
|
3
|Марсель
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
4
|Реймс
|4
|2
|1
|1
|8-5
|7
|
5
|Лилль
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
6
|Брест
|4
|2
|1
|1
|5-5
|7
|
7
|Ренн
|4
|1
|3
|0
|8-4
|6
|
8
|Ницца
|4
|1
|3
|0
|4-2
|6
|
9
|Страсбур
|4
|2
|0
|2
|4-6
|6
|
10
|Гавр
|4
|1
|2
|1
|8-6
|5
|
11
|Лорьян
|4
|1
|2
|1
|5-5
|5
|
12
|Тулуза
|4
|1
|2
|1
|5-6
|5
|
13
|Метц
|4
|1
|2
|1
|6-9
|5
|
14
|Монпелье
|4
|1
|1
|2
|7-7
|4
|
15
|Нант
|4
|0
|2
|2
|5-8
|2
|
16
|Клермон Фут
|4
|0
|1
|3
|4-9
|1
|
17
|Ланс
|4
|0
|1
|3
|4-10
|1
|
18
|Лион
|4
|0
|1
|3
|3-10
|1
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|15.09
|22:00
|
ПСЖ – Ницца
|- : -
|16.09
|18:00
|
Ренн – Лилль
|- : -
|16.09
|22:00
|
Ланс – Метц
|- : -
|17.09
|14:00
|
Лорьян – Монако
|- : -
|17.09
|16:00
|
Клермон Фут – Нант
|- : -
|17.09
|16:00
|
Реймс – Брест
|- : -
|17.09
|16:00
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|17.09
|18:05
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|17.09
|21:45
|
Лион – Гавр
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|4
|
|
Ахмед Мостафа Мохамед
Нант
|4
|П
|
|
Кайю Энрике
Монако
|4
|
|
Такуми Минамино
Монако
|3
|
|
Жан-Рикне Беллегард
Страсбур
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Александру
Лилль
|3
|1
|1
|
|
Бастьен Меюпью
Нант
|1
|1
|0
|
|
Абу Ло
Метц
|2
|1
|0
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