Головин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

Авторитетное французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции. Впервые в сезоне в нее попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин, который отметился голом и голевой передачей в дерби против «Ниццы» (3:1). Он получил оценку 9 и является лучшим игроком этого тура по версии издания.

Полностью символическая сборная 7-го тура лиги 1 по версии L'Equipe выглядит следующим образом: Стив Манданда («Марсель»), Фабиу («Нант»), Николя Паллуа («Нант»), Аксель Дисаси («Реймс»), Арно Суке («Монпелье»), Александр Головин («Монако»), Маршалл Мунетси («Реймс»), Амзала Камара («Реймс»), Ясин Адли («Бордо»), Йоанн Курт («Брест»), Виктор Осимен («Лилль»).