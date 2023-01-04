Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 00:07

Головин включен в символическую сборную 17-го тура чемпионата Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в символическую сборную 17-го тура чемпионата Франции по версии французского издания L'Equipe.

26-летний россиянин забил единственный гол в матче против «Бреста» (1:0).

Полностью сборная тура выглядит следующим образом: Самба («Ланс»), Айдара («Ланс»), Джало («Лилль»), Дансо («Ланс»), Франковски («Ланс»), Шавалерен («Труа»), Деягере («Тулуза»), Головин («Монако»), Ле Фее («Лорьян»), Бурижо («Ренн»), Опенда («Ланс»).

Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Главные мемы года: жест немцев на ЧМ, брошенный кот и Месси в образе Гарри Поттера
Футболистов сборной Эстонии раскритиковали за фото с Карпиным
Историк Спицын назвал Хасбулатова деятельным участником развала СССР
Совбез ООН обсудит 12 января ситуацию на Украине
Появились кадры последствий удара ВСУ из HIMARS по больнице в Токмаке
Палата представителей США впервые за 100 лет не выбрала спикера с первого раза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Хорватии считают, что после перехода в «Лион» Ловрена будут уважать в сборной
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
11.01 21:00
Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
Осер – Тулуза
 - : -
11.01 21:00
Брест – Лилль
 - : -
11.01 21:00
Клермон Фут – Ренн
 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
 - : -
11.01 23:00
Ницца – Монпелье
 - : -
11.01 23:00
ПСЖ – Анже
 - : -
11.01 23:00
Страсбур – Ланс
 - : -
11.01 23:00
Труа – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 14 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 12 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 11 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости