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Сегодня, 17:00

В Хорватии считают, что после перехода в «Лион» Ловрена будут уважать в сборной

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Думаю, это оправданный переход. Наверное, теперь его будут больше уважать в сборной. Ведь «Лион» — это родной клуб Деяна Ловрена», — сказал Маркац «СЭ».

2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.

Деян Ловрен
Сборная Хорватии по футболу
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2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 17 11 3 3 34-15 36
4
 Ренн 17 10 4 3 34-18 34
5
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
6
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
7
 Лилль 17 9 3 5 30-24 30
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Реймс 17 4 9 4 20-23 21
11
 Ницца 17 5 6 6 16-19 21
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Труа 17 4 6 7 29-33 18
14
 Монпелье 17 5 2 10 27-31 17
15
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
16
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 17 1 8 8 20-31 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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Аяччо – Реймс
 - : -
11.01 21:00
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Брест – Лилль
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 - : -
11.01 21:00
Нант – Лион
 - : -
11.01 23:00
Лорьян – Монако
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Лорьян

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Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

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