В Хорватии считают, что после перехода в «Лион» Ловрена будут уважать в сборной

Хорватский журналист Klikaj.hr Звонимир Маркац в комментарии для «СЭ» отреагировал на переход защитника Деяна Ловрена из «Зенита» в «Лион».

«Думаю, это оправданный переход. Наверное, теперь его будут больше уважать в сборной. Ведь «Лион» — это родной клуб Деяна Ловрена», — сказал Маркац «СЭ».

2 января 33-летний хорват подписал контракт с «Лионом» до конца июня 2025 года. Сумма трансфера не уточняется.

Ловрен стал игроком «Зенита» в августе 2020 года. В составе команды из Санкт-Петербурга он дважды становился чемпионом России и два раза выигрывал Суперкубок страны.