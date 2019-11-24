Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»
16:50
Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 14-го тура чемпионата Франции против «Бордо», информирует пресс-служба монегасков. Российский хавбек Александр Головин попал в стартовый состав команды Леонарду Жардима.
Стартовый состав «Монако»: Леком — Марипан, Жемерсон, Бадиашиле, Хенрикс, — Бакайоко, Головин, Мартинш, Диаш — Бен Йеддер, Слимани.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бордо» — «Монако».
Le 1?1? de l'AS Monaco ??? #FCGBASM pic.twitter.com/JPPWFF7Zlo— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) November 24, 2019
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