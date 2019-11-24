Головин в стартовом составе «Монако» на матч с «Бордо»

Стал известен стартовый состав «Монако» на матч 14-го тура чемпионата Франции против «Бордо», информирует пресс-служба монегасков. Российский хавбек Александр Головин попал в стартовый состав команды Леонарду Жардима.

Стартовый состав «Монако»: Леком — Марипан, Жемерсон, Бадиашиле, Хенрикс, — Бакайоко, Головин, Мартинш, Диаш — Бен Йеддер, Слимани.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Бордо» — «Монако».

Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица, обзоры матчей