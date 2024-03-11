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11 марта, 12:48

Головин: «200 игр — солидный рубеж. Но для меня важнее, что «Монако» находится в зоне Лиги чемпионов»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу над «Страсбуром» в матче 25-го тура чемпионата Франции (1:0).

«Хорошо, что выиграли, набрали три очка. Это самое главное. Какие эмоции после того, как сыграл 200-й матч в составе «Монако»? Отличные, особенно после победы. Отношусь к этому просто как к красивой цифре. Хотя понимаю, что 200 игр это достаточно солидный рубеж. Конечно, сейчас уже чувствую себя иначе и в команде, и вообще в Лиге, чем в тот момент когда только приехал во Францию. Но важнее всего для меня не мои личные достижения, а то, что «Монако» сейчас находится в тройке лидеров чемпионата, в зоне Лиги чемпионов», — сказал Головин «СЭ».

Игра против «Страсбура» для российского полузащитника стала 200-й в футболке «Монако».

«Монако» (45 очков) занимает третье место в лиге 1. «Страсбур» (26) идет 14-м в турнирной таблице

Александр Головин
Лига чемпионов УЕФА
ФК Монако
ФК Страсбур
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 16 8 1 56-21 56
2
 Брест 25 13 7 5 35-19 46
3
 Монако 25 13 6 6 45-34 45
4
 Лилль 25 11 9 5 36-22 42
5
 Ланс 25 12 6 7 34-24 42
6
 Ницца 25 11 7 7 24-19 40
7
 Марсель 25 10 9 6 40-26 39
8
 Ренн 25 9 9 7 38-31 36
9
 Реймс 25 10 5 10 32-34 35
10
 Лион 26 10 4 12 30-40 34
11
 Тулуза 26 7 8 11 29-36 29
12
 Монпелье 25 6 9 10 29-34 27
13
 Гавр 25 6 9 10 25-31 27
14
 Страсбур 25 6 8 11 25-38 26
15
 Лорьян 25 6 7 12 33-47 25
16
 Нант 25 7 4 14 23-38 25
17
 Метц 25 6 5 14 22-37 23
18
 Клермон Фут 25 3 8 14 17-42 17
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.03 23:00
Тулуза – Лион
 2 : 3
16.03 19:00
Нант – Страсбур
 - : -
16.03 23:00
Ланс – Ницца
 - : -
17.03 15:00
Брест – Лилль
 - : -
17.03 17:00
Клермон Фут – Гавр
 - : -
17.03 17:00
Монако – Лорьян
 - : -
17.03 17:00
Реймс – Метц
 - : -
17.03 19:05
Ренн – Марсель
 - : -
17.03 22:45
Монпелье – ПСЖ
 - : -
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