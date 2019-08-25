Головин принял участие в первом голе «Монако» в сезоне. Видео

Нападающий «Монако» Ислам Слимани стал автором первого гола монегасков в сезоне-2019/20. 31-летний алжирец поразил ворота «Нима» на 40-й минуте матча 3-го тура чемпионата Франции. Голевую комбинацию начал российский полузащитник красно-белых Александр Головин.

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию матча «Монако» — «Ним».

GOL | 40' Islam Slimani



Monaco 1-0 Nimes



Gol?n asistini yapan isim Henry Onyekuru pic.twitter.com/gVmCzi1IZi — Lahlera Futbol (@lahlerafutbol) August 25, 2019

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