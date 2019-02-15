Головин попал в заявку на матч "Монако" против "Нанта"

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в заявку из 20-ти игроков на матч 25-го тура чемпионата Франции против "Нанта". В игре с "Монпелье" (2:2) 10 февраля россиянин получил повреждение. Существовала вероятность, что он пропустит одну игру монегасков.

"Монако" и "Нант" сыграют в субботу, 16 февраля. Начало встречи - 22.00 по московскому времени. Команда Головина с 19-ю очками занимает 18-е место в турнирной таблице.