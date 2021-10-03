Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Бордо»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав на матч 9-го тура чемпионата Франции против «Бордо».
В сезоне-2021/22 Головин принял участие в 12 матчах монегасков, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи.
???? ??.— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) October 3, 2021
Vos titulaires pour cet apr?s-midi.
? #ASMFCGB pic.twitter.com/Pv05An4YqU
Матч «Монако» — «Бордо» состоится сегодня, 3 октября, начало встречи — в 16.00 (мск).
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