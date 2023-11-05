Головин отдал 35-ю голевую передачу за «Монако» в матче с «Брестом»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче против «Бреста» в 11-м туре французской лиги 1.

На 16-й минуте с передачи россиянина отличился Денис Закария.

Головин отдал 35-ю результативную передачу за «Монако». Он выступает за монегасков с 2018 года.

В текущем сезоне в активе полузащитника 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах лиги 1.