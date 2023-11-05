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Головин отдал 35-ю голевую передачу за «Монако» в матче с «Брестом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче против «Бреста» в 11-м туре французской лиги 1.

На 16-й минуте с передачи россиянина отличился Денис Закария.

Головин отдал 35-ю результативную передачу за «Монако». Он выступает за монегасков с 2018 года.

В текущем сезоне в активе полузащитника 4 гола и 2 ассиста в 10 матчах лиги 1.

Франция. Лига 1. 11-й тур
05 нояб, 19:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
Брест

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
4
1
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 7 3 1 26-9 24
2
 Ницца 10 6 4 0 11-4 22
3
 Монако 10 6 2 2 23-14 20
4
 Реймс 11 6 2 3 17-12 20
5
 Лилль 11 5 4 2 14-10 19
6
 Брест 10 4 3 3 11-11 15
7
 Гавр 11 3 5 3 12-13 14
8
 Нант 11 4 2 5 16-20 14
9
 Марсель 10 3 4 3 12-12 13
10
 Ланс 11 3 4 4 12-13 13
11
 Ренн 10 2 6 2 16-13 12
12
 Монпелье 10 3 3 4 15-14 12
13
 Страсбур 11 3 3 5 9-15 12
14
 Тулуза 11 2 5 4 12-15 11
15
 Лорьян 11 2 5 4 15-20 11
16
 Метц 11 2 4 5 9-17 10
17
 Клермон Фут 10 1 3 6 7-14 6
18
 Лион 10 0 4 6 8-19 4
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3.11 23:00
ПСЖ – Монпелье
 3 : 0
4.11 19:00
Лорьян – Ланс
 0 : 0
4.11 23:00
Марсель – Лилль
 0 : 0
5.11 15:00
Лион – Метц
 1 : 1
5.11 17:00
Нант – Реймс
 0 : 1
5.11 17:00
Страсбур – Клермон Фут
 0 : 0
5.11 17:00
Тулуза – Гавр
 1 : 2
5.11 19:05
Монако – Брест
 - : -
5.11 22:45
Ницца – Ренн
 - : -
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