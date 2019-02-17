Головин и компания празднуют победу над "Нантом". Видео

Игроки "Монако", где выступает российский полузащитник Александр Головин, бурно отпраздновали победу над "Нантом" (1:0) в раздевалке. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Sasha Golovin looks really happy omg he is so adorable😍😍

モナコこれで暫定16位に！このまま調子上げてなんとか残留に繋いで欲しい。シャイなゴロビン、少し恥ずかしそうにでもすごい喜んでてめっちゃ可愛い❤️ pic.twitter.com/jZyNtPkp27 – axgmr (@axgmr1) 17 февраля 2019 г.

Единственный гол забил форвард Желсон Мартинш. Александр Головин провел на поле 83 минуты и получил желтую карточку.

"Монако" набрал 22 очка и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. "Нант" с 27 баллами располагается на 14-й строчке.

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