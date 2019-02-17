08:30 | Футбол — Франция

Головин и компания празднуют победу над "Нантом". Видео

Обсудить
0

Игроки "Монако",  где выступает российский полузащитник Александр Головин, бурно отпраздновали победу над "Нантом" (1:0) в раздевалке. Видео было опубликовано в социальных сетях.

 

Единственный гол забил форвард Желсон Мартинш. Александр Головин провел на поле 83 минуты и получил желтую карточку.

 

"Монако" набрал 22 очка и поднялся на 16-е место в турнирной таблице, покинув зону вылета. "Нант" с 27 баллами располагается на 14-й строчке.

Все о чемпионате Франции  - здесь

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/france/

Загрузка...
Материалы других СМИ