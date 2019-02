Головин и компания празднуют победу над "Нантом". Видео

Sasha Golovin looks really happy omg he is so adorable😍😍

モナコこれで暫定16位に!このまま調子上げてなんとか残留に繋いで欲しい。シャイなゴロビン、少し恥ずかしそうにでもすごい喜んでてめっちゃ可愛い❤️ pic.twitter.com/jZyNtPkp27