«Монако» в 12-м туре чемпионата Франции победил «Дижон» — 1:0. Гол забил полузащитник сборной России Александр Головин. Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало статью с оценкам по итогам игры с заголовком: «Головин — царь матча». Он получил «семерку».

— Головин приобретает все большую значимость в команде благодаря своей технике и активности. А Слимани всегда на высоте! — отмечено в самом популярном комментарии на сайте.

Ранее в L'Equipe назвали «царем» российского теннисиста Даниила Медведева. После этого он проиграл в первом же матче.

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