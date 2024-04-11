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Голкипер «ПСЖ» Рико допущен до тренировок

Виктория Кравченко
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Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико допустили к тренировкам после операции, сообщает Фабрис Хоукинс в социальной сети X (ранее Twitter).

По данным источника, 30-летний футболист присоединится к команде на тренировках в конце апреля.

Рико в мае 2023 года упал с лошади и получил серьезную травму головы — у него случилось кровоизлияние в мозг. Футболиста ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. 18 августа его выписали из больницы.

Голкипер выступает за «ПСЖ» с 2019 года. С того момента он провел за основную команду парижан 24 матча, пропустил 16 мячей и 14 раз отыграл на ноль.

Серхио Рико
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 28 18 9 1 65-24 63
2
 Брест 28 15 8 5 41-23 53
3
 Монако 28 15 7 6 53-38 52
4
 Лилль 28 13 10 5 42-25 49
5
 Ницца 28 12 8 8 28-22 44
6
 Ланс 28 12 7 9 37-30 43
7
 Реймс 28 11 7 10 35-36 40
8
 Марсель 28 10 9 9 41-33 39
9
 Ренн 28 10 9 9 40-34 39
10
 Лион 28 11 5 12 34-42 38
11
 Тулуза 28 8 9 11 32-36 33
12
 Монпелье 28 8 9 11 35-40 33
13
 Страсбур 28 8 9 11 30-39 33
14
 Гавр 28 6 10 12 27-36 28
15
 Нант 28 8 4 16 27-45 28
16
 Лорьян 28 6 8 14 35-52 26
17
 Метц 28 6 5 17 28-48 23
18
 Клермон Фут 28 4 9 15 20-47 21
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Ренн – Тулуза
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Гавр – Нант
 - : -
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Клермон Фут – Монпелье
 - : -
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Лион – Брест
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