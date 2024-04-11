Голкипер «ПСЖ» Рико допущен до тренировок
Голкипера «ПСЖ» Серхио Рико допустили к тренировкам после операции, сообщает Фабрис Хоукинс в социальной сети X (ранее Twitter).
По данным источника, 30-летний футболист присоединится к команде на тренировках в конце апреля.
Рико в мае 2023 года упал с лошади и получил серьезную травму головы — у него случилось кровоизлияние в мозг. Футболиста ввели в искусственную кому и сделали несколько операций. 18 августа его выписали из больницы.
Голкипер выступает за «ПСЖ» с 2019 года. С того момента он провел за основную команду парижан 24 матча, пропустил 16 мячей и 14 раз отыграл на ноль.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|28
|18
|9
|1
|65-24
|63
|
2
|Брест
|28
|15
|8
|5
|41-23
|53
|
3
|Монако
|28
|15
|7
|6
|53-38
|52
|
4
|Лилль
|28
|13
|10
|5
|42-25
|49
|
5
|Ницца
|28
|12
|8
|8
|28-22
|44
|
6
|Ланс
|28
|12
|7
|9
|37-30
|43
|
7
|Реймс
|28
|11
|7
|10
|35-36
|40
|
8
|Марсель
|28
|10
|9
|9
|41-33
|39
|
9
|Ренн
|28
|10
|9
|9
|40-34
|39
|
10
|Лион
|28
|11
|5
|12
|34-42
|38
|
11
|Тулуза
|28
|8
|9
|11
|32-36
|33
|
12
|Монпелье
|28
|8
|9
|11
|35-40
|33
|
13
|Страсбур
|28
|8
|9
|11
|30-39
|33
|
14
|Гавр
|28
|6
|10
|12
|27-36
|28
|
15
|Нант
|28
|8
|4
|16
|27-45
|28
|
16
|Лорьян
|28
|6
|8
|14
|35-52
|26
|
17
|Метц
|28
|6
|5
|17
|28-48
|23
|
18
|Клермон Фут
|28
|4
|9
|15
|20-47
|21
|12.04
|22:00
|
Метц – Ланс
|- : -
|13.04
|18:00
|
Страсбур – Реймс
|- : -
|13.04
|22:00
|
Ренн – Тулуза
|- : -
|14.04
|14:00
|
Гавр – Нант
|- : -
|14.04
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|14.04
|21:45
|
Лион – Брест
|- : -
|24.04
|20:00
|
Лорьян – ПСЖ
|- : -
|24.04
|20:00
|
Монако – Лилль
|- : -
|24.04
|22:00
|
Марсель – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|24
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|16
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|14
|П
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|8
|
|
Ромен Дель Кастильо
Брест
|7
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Клермон Фут
|17
|2
|5
|
|
Эльбасан Рашани
Клермон Фут
|19
|2
|3
|
|
Рассул Ндиайе
Гавр
|18
|1
|2