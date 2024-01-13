Голевая передача в матче с «Реймсом» стала для Головина 30-й в чемпионате Франции

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отметился голевой передачей в матче 18-го тура французской лиги 1 против «Реймса» (1:3).

На 49-й минуте с передачи 27-летнего россиянина отличился Виссам Бен-Йеддер.

Голевой пас стал для Головина 30-м в чемпионате Франции в 153 матчах. Это седьмой результат в лиге и лучший в «Монако» с момента дебюта россиянина в сезоне-2018/19, сообщает Opta Sports.