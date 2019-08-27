Гол Суке помог «Монпелье» обыграть «Лион»

«Монпелье» одержал победу над «Лионом» (1:0) в матче 3-го тура чемпионата Франции. Единственный гол на 42-й минуте встречи забил защитник Арно Суке.

«Лион» потерпел первое поражение в сезоне, команда располагается на втором месте с 6 очками в турнирной таблице. «Монпелье» — 9-я строчка и 4 балла.

Чемпионат Франции. Лига 1

3-й тур

«Монпелье» — «Лион» — 1:0 (1:0)

Гол: Суке, 42.

Нереализованный пенальти: Делор, 37 (штанга)

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Мендеш, Суке, Ойонго (Ристич, 90+1), Козза, Ле Таллек, Ферри, Молле (Долли, 74), Делор, Лаборд.

«Лион»: Антони Лопеш, Коне, Денайер, Дюбуа, Андерсен, Тузар (Тете, 65), Тиагу Мендес (Террье, 83), Ауар, Депай, Дембеле, Траоре (Корне, 68).

Предупреждения: Андерсен, 36. Тузар, 49. Мендеш, 54. Тиагу Мендес, 56. Тете, 82. Суке, 90.

Удаление: Коне, 51.

Судья: Лесаж (Франция).

27 августа. Монпелье. Стадион «Моссон».

Чемпионат Франции: новости и статьи, календарь игр, турнирная таблица