Гол Санчеша принес «Лиллю» победу над «Монпелье»

«Лилль» на своем поле выиграл у «Монпелье» в матче 18-го тура чемпионата Франции (2:1). Победный гол забил полузащитник Ренату Санчеш.

«Лилль» одержал четвертую победу кряду и занимает третье место в турнирной таблице. «Паладины» уже три встречи не могут выиграть.

Чемпионат Франции

Лига 1

18-й тур

«Лилль» — «Монпелье» — 2:1 (1:0)

Голы: Иконе, 40 — с пенальти (1:0). Делор, 74 (1:1). Ренату Санчеш, 84 (2:1).

Нереализованный пенальти: Осимен, 89 (вратарь)

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Габриэл, Зеки Челик, Брадарич, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Юсуф Языджи, 90+2), Сумаре (Шека, 76), Бамба (Араужу, 83), Осимен.

«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Суке, Ойонго (Ристич, 69), Ле Таллек, Саванье, Молле, Шотар, Делор, Лаборд (Шкулетич, 70).

Предупреждения: Андре, 25. Саванье, 37. Ренату Санчеш, 85. Иконе, 86.

Судья: Бризар.

13 декабря. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

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