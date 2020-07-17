Гол Головина помог «Монако» обыграть «Серкль Брюгге»

«Монако» в товарищеском матче победил бельгийский «Серкль Брюгге» (2:0).

На пятой минуте счет открыл Виссам Бен Йеддер. Российский полузащитник Александр Головин удвоил результат на восьмой минуте.

А вот и первый гол Головина в рамках подготовки к новому сезону pic.twitter.com/Se1wJtjSEQ — Андрей Кузичев (Andrey Kuzichev) (@Andy73sr) July 17, 2020

Бывший вратарь «Спартака» Антон Митрюшкин вышел на замену, отыграв с 34-й по 61-ю минуту. Он находится на просмотре в «Монако».

Товарищеский матч

«Серкль Брюгге» (Бельгия) — «Монако» (Франция) — 0:2 (0:2)

Голы: Бен Йеддер, 6 (0:1). Головин, 8 (0:2).

«Монако»: Леком (Митрюшкин, 30. Маецки, 62), Агилар (Бьянконе, 46), Бадиашиль (Марипан, 46), Марселен (Панзо, 46, Мастима,70), Балло-Туре (Жорже, 46), Загре (Мусаба, 46), Аулу (Милло, 30. Матасо, 62), Тшуамени (Фофана, 46), Головин (Фостер, 46), Пеллегри (Кейта Бальде, 27. Головин, 70), Бен Йеддер (Жеббель, 46).