Почеттино: «Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им»
Почеттино выразил восторг от игры Мбаппе в матче с «Сент-Этьеном»
Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал игру нападающего команды Килиана Мбаппе в матче 26-го тура лиги 1 с «Сент-Этьеном» (3:1).
«Описать выступления Килиана непросто, — приводит слова Почеттино RMC Sport. — Мбаппе играет великолепно. Я горжусь им».
23-летний француз забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
После 26 туров лиги 1 «ПСЖ» набрал 62 очка и возглавляет турнирную таблицу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|26
|19
|5
|2
|56-23
|62
|
2
|Ницца
|26
|14
|5
|7
|37-21
|46
|
3
|Марсель
|25
|13
|7
|5
|38-23
|46
|
4
|Ренн
|26
|13
|4
|9
|51-25
|43
|
5
|Страсбур
|26
|12
|7
|7
|48-31
|43
|
6
|Лион
|25
|10
|9
|6
|34-31
|38
|
7
|Монако
|26
|10
|8
|8
|39-29
|38
|
8
|Нант
|25
|11
|5
|9
|34-29
|38
|
9
|Ланс
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
10
|Монпелье
|26
|11
|4
|11
|41-38
|37
|
11
|Лилль
|25
|9
|9
|7
|32-35
|36
|
12
|Брест
|25
|8
|8
|9
|34-37
|32
|
13
|Реймс
|26
|7
|10
|9
|30-30
|31
|
14
|Анже
|25
|7
|8
|10
|30-36
|29
|
15
|Клермон Фут
|25
|7
|6
|12
|26-41
|27
|
16
|Сент-Этьен
|26
|5
|7
|14
|27-50
|22
|
17
|Труа
|25
|5
|6
|14
|22-40
|21
|
18
|Лорьян
|25
|4
|9
|12
|20-39
|21
|
19
|Метц
|25
|4
|9
|12
|25-45
|21
|
20
|Бордо
|25
|4
|9
|12
|37-62
|21
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|25.02
|23:00
|
Монпелье – Ренн
|2 : 4
|26.02
|19:00
|
Страсбур – Ницца
|0 : 0
|26.02
|23:00
|
ПСЖ – Сент-Этьен
|3 : 1
|27.02
|15:00
|
Монако – Реймс
|1 : 2
|27.02
|17:00
|
Анже – Ланс
|- : -
|27.02
|17:00
|
Брест – Лорьян
|- : -
|27.02
|17:00
|
Клермон Фут – Бордо
|- : -
|27.02
|17:00
|
Метц – Нант
|- : -
|27.02
|19:05
|
Труа – Марсель
|- : -
|27.02
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Мартен Террье
Ренн
|13
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|21
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|21
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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