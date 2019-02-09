Главный тренер "Нанта" призывает запретить зимнее трансферное окно

Главный тренер "Нанта" Вахид Халилходжич призвал запретить зимнее трансферное окно. В январе "Кардифф Сити"​ купил лучшего бомбардира "канареек" Эмилиано Салу, но игрок не сыграл за новый клуб ни одной минуты, так как самолет, на котором он летел в Уэльс потерпел крушение.

- Эта история с трансферным окном и всем, что произошло, полностью разрушила нашу работу, проделанную за три с половиной месяца, - цитирует So Foot Халилходжича. - Надеюсь, что никогда больше не будет зимнего трансферного окна, этого периода бизнеса. Я надеюсь, что его сразу же запретят. Это скандально, это преступно.