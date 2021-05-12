Главный тренер «Монако» рассказал о состоянии Головина после коронавируса

Главный тренер «Монако» Нико Ковач рассказал о состоянии российского полузащитника Александра Головина.

«Мы будем идти шаг за шагом, как делали с самого начала сезона. Нет смысла в том, чтобы он сыграл 90 минут после отдыха. В последнем матче он сыграл 10-15 минут. Завтра у него будет чуть больше игрового времени. Когда медицинский штаб исключит все риски, он сможет играть все 90 минут. Я не разочарован его сезоном.

Сначала он был травмирован четыре месяца, затем его выбил из строя коронавирус. В 2021 году он выдал отличный отрезок. В матче с «Лорьяном» он вернулся на поле и изменил ход игры. Он также забивал голы и отдавал передачи. Поэтому он проводит позитивный сезон. Единственное, я сожалею, что его не было с самого начала сезона", — цитирует Ковача официальный сайт клуба.

С 28 апреля 24-летний россиянин находился на самоизоляции по причине заражения коронавирусом. Головин вышел на замену в матче 36-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (1:0).