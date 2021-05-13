«ПСЖ» вышел в финал Кубка Франции
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«ПСЖ» обыграл «Монпелье» в 1/2 финала Кубка Франции. Победитель определился в серии пенальти.
Кубок Франции
1/2 финала
«Монпелье» — «ПСЖ» — 2:2 (1:1). Пенальти — 5:6
Голы: Мбаппе, 10 (0:1). Лаборд, 45 (1:1). Мбаппе, 50 (1:2). Делор, 83 (2:2).
«Монпелье»: Берто, Илтон, Конгре, Суке (Мавидиди, 46), Ферри (Ле Таллек, 68), Ристич, Саванье, Молле (Долли, 87), Самбия, Делор, Лаборд.
«ПСЖ»: Навас, Флоренци (Неймар, 86), Маркиньюс, Диалло, Баккер, Гей (Данилу Перейра, 81), Сарабия (Ди Мария, 73), Рафинья (Дракслер, 72), Паредес, Икарди, Мбаппе (Кин, 82).
Предупреждения: Ферри, 52. Молле, 65. Баккер, 89. Саванье, 89. Неймар, 90.
Судья: Пиньяр.
12 мая. Монпелье. Стадион «Моссон».
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