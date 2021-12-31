Главный тренер «Брюгге» ведет активные переговоры с «Монако». Он является основным кандидатом на смену Ковачу

Главный тренер «Брюгге» Филипп Клеман может возглавить «Монако». Он является основным кандидатом на смену Нико Ковачу. Переговоры находятся в продвинутой стадии, а сам тренер дал принципиальной согласие перейти в «Монако», сообщает L'Equipe.

47-летний Клеман сейчас тренирует «Брюгге», а ранее руководил «Генком». Его команды трижды выигрывали чемпионат Бельгии.

Ранее стало известно, что Ковач может покинуть «Монако» этой зимой. Он стал тренером клуба летом 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.