Спортивный директор «Монако» может покинуть клуб вслед за Ковачем

Спортивный директор «Монако» Пол Митчелл может покинуть клуб. Он оставит свой пост вслед за главным тренером Нико Ковачем, который был отстранен от работы с первой командой, сообщает RMC Sport.

50-летний Ковач возглавил французский клуб в июле 2020 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

После 19 туров чемпионата Франции «Монако» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице, набрав 29 очков в 19 матчах.

Напомним, что за монегасков выступает полузащитник сборной России Александр Головин.