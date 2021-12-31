«Бордо» отправится на матч Кубка Франции против «Бреста». В команде только 7 здоровых футболистов
21 футболист «Бордо» сдал положительный тест на коронавирус. Тем не менее, клуб вынужден отправиться на матч Кубка Франции против «Бреста», который состоится в воскресенье, 2 января, сообщает L'Equipe.
Руководители французского футбола пока не стали отменять или переносить встречу.
При этом в составе «Бордо» только 7 здоровых игроков на данный момент.
Клуб официально требовал отложить их предстоящий матч против «Бреста».
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