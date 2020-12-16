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Гарсия считает, что Неймару не повезло в моменте с травмой

04:04
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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия считает, что нападающему «ПСЖ» Неймару просто не повезло в матче 14-го тура чемпионата Франции. 28-летний бразилец получил повреждение после подката полузащитника «ткачей» Тиагу Мендеса.

— Мне не нравится весь ажиотаж вокруг этой красной карточки, — цитирует Canal+ Гарсия. — Тиагу не только отлично провел игру, но и сыграл в мяч. Ему не повезло, что нога Неймара осталась под ним. Да, он заслужил удаление.

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