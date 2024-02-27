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Сегодня, 11:19

Эмир Катара попробует убедить Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Эмир Катара Тамим бен Хамад аль-Тани планирует попробовать убедить форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе остаться в команде во время ужина в Елисейском дворце, сообщает Le Parisien.

По информации источника, ужин посетят несколько футболистов «ПСЖ», в том числе Мбаппе, которого аль-Тани попытается убедить продолжить выступать за парижский клуб.

15 февраля инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мбаппе объявил руководству «ПСЖ» об уходе по окончании сезона. Его контракт с клубом завершится летом. Позже во многих СМИ появилась информация, что 25-летний француз договорился о переходе в «Реал».

В текущем сезоне Мбаппе провел 32 матча за «ПСЖ», забил 32 гола и сделал 7 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 180 миллионов евро.

Главное о трансфере Мбаппе в «Реал»: когда объявят, какой номер возьмет, сколько будет зарабатывать?

Килиан Мбаппе
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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