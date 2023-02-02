Форвард «Реймса» Балоган, арендованный у «Арсенала», обошел Мбаппе с Неймаром и стал лидером бомбардирской гонки лиги 1

Нападающий «Реймса» Фоларин Балоган отметился хет-триком в матче 21-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (4:2).

Таким образом, 21-летний англичанин забил свой 14-й гол в этом розыгрыше турнира и обошел форвардов «ПСЖ» Килиана Мбаппе (13) и Неймара (12).

Балоган арендован у «Арсенала» до конца этого сезона — его контракт с «канонирами» действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 14 миллионов евро.

В этом сезоне на счету форварда 21 матча за «Реймс» во всех турнирах, 15 голов и 2 результативные передачи.