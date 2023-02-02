«Анже» проиграл 13 матчей подряд и установил антирекорд чемпионата Франции

«Анже» дома проиграл «Аяччо» (1:2) в матче 21-го тура чемпионата Франции.

Таким образом, клуб потерпел 13-е поражение подряд и установил новый антирекорд турнира.

В последний раз команда набирала очки в чемпионате 18 сентября прошлого года, обыграв на выезде «Ниццу» (1:0). «Анже» с 8 очками замыкает турнирную таблицу лиги 1.