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Сегодня, 12:48

Форвард «ПСЖ» Мбаппе неоднозначно ответил на вопрос о будущем

Виктория Кравченко
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Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе размыто ответил на вопрос о своем будущем. Француз не хочет форсировать события.

«Где окажусь в будущем? Я думаю о том, чтобы продолжить карьеру, следуя своим собственным путем», — сказал Мбаппе в интервью GQ.

Ранее журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе. Футболист готовится стать игроком «Реала».

В текущем сезоне Мбаппе провел 24 матча за «ПСЖ», забил 25 мячей и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с парижанами истекает в конце сезона.

Килиан Мбаппе
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Журналист сообщил, что «ПСЖ» готов к уходу Мбаппе
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 13 4 1 44-14 43
2
 Ницца 18 10 5 3 19-11 35
3
 Брест 18 10 4 4 27-15 34
4
 Монако 18 10 3 5 34-25 33
5
 Лилль 18 8 7 3 24-14 31
6
 Реймс 18 9 2 7 25-24 29
7
 Марсель 18 7 7 4 26-19 28
8
 Ланс 18 7 5 6 21-19 26
9
 Страсбур 18 6 6 6 19-23 24
10
 Ренн 18 5 7 6 25-22 22
11
 Гавр 18 5 7 6 19-20 22
12
 Монпелье 18 4 7 7 19-23 19
13
 Нант 18 5 3 10 20-30 18
14
 Тулуза 18 3 8 7 16-23 17
15
 Метц 18 4 4 10 16-28 16
16
 Лион 18 4 4 10 17-30 16
17
 Клермон Фут 18 3 5 10 13-27 14
18
 Лорьян 18 2 6 10 21-38 12
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26.01 23:00
Лион – Ренн
 - : -
27.01 19:00
Ницца – Метц
 - : -
27.01 23:00
Марсель – Монако
 - : -
28.01 15:00
Монпелье – Лилль
 - : -
28.01 17:00
Клермон Фут – Страсбур
 - : -
28.01 17:00
Лорьян – Гавр
 - : -
28.01 17:00
Реймс – Нант
 - : -
28.01 19:05
Тулуза – Ланс
 - : -
28.01 22:45
ПСЖ – Брест
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 19
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 9
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

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П
Пьер-Эмерик Обамеянг

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Марсель

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Усман Дембеле

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Флориан Сотока

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