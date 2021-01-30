Матч 22-го тура чемпионата Франции «Марсель» — «Ренн» отменен после прорыва фанатов домашней команды на территорию тренировочной базы клуба из Марселя, сообщается на официальном сайте лиги 1. Встреча должна была начаться в 23.00 (мск).

30 января около 200 болельщиков «Марселя» проникли в учебно-тренировочный центр имени Робера Луи-Дрейфуса. Фанаты разбили стекла в зданиях, бросали дымовые шашки и устроили там пожар. Болельщики недовольны результатами команды и требуют отставки президента клуба Жака-Анри Эйро.

По информации источника, французская полиция задержала 25 человек по итогам погромов. Футболист «Марселя» Альваро Гонсалес пострадал от петарды, которую в него кинули ультрас. На входе в тренировочную базу команды поставили спецназ.

«Марсель» проигрывает на протяжении трех игр подряд в лиге 1. 13 января команда уступила «ПСЖ» (1:2) в матче за Суперкубок Франции.

29 января главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш заявил о желании покинуть клуб по окончании сезона.