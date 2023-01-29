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Сегодня, 21:10

Шкриньяр будет получать в «ПСЖ» 11 миллионов евро в год, подписной бонус — 16 миллионов

Руслан Минаев
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Милан Шкриньяр.
Фото Global Look Press

Стала известная зарплата защитника «Интера» Милана Шкриньяра после подписания контракта с «ПСЖ».

По данным инсайдера Николо Скиры, 27-летний словак будет получать 11 миллионов евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 16 миллионов евро. Сообщалось, что игрок подпишет контракт до 2027 года.

«Интер» предлагал игроку 6,5 миллиона евро в год, из которых 500 тысяч приходились в качестве бонусных выплат.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Милан Шкриньяр
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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 Ланс 20 13 6 1 33-14 45
3
 Марсель 20 13 4 3 40-17 43
4
 Монако 20 11 5 4 43-27 38
5
 Ренн 20 11 4 5 37-22 37
6
 Лорьян 20 10 5 5 33-30 35
7
 Лилль 20 10 4 6 35-26 34
8
 Клермон Фут 20 8 5 7 24-27 29
9
 Лион 20 8 4 8 30-23 28
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 Ницца 20 7 7 6 23-20 28
11
 Тулуза 20 7 5 8 31-35 26
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 Реймс 19 5 10 4 21-23 25
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 Нант 20 4 10 6 21-24 22
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 Монпелье 20 6 2 12 30-40 20
15
 Труа 20 4 7 9 31-41 19
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 Брест 20 4 6 10 23-34 18
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 Аяччо 20 4 3 13 16-36 15
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 Страсбур 20 2 9 9 25-36 15
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 Осер 20 3 4 13 16-43 13
20
 Анже 20 2 2 16 17-45 8
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Лорьян – Ренн
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28.01 19:00
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Марсель – Монако
 1 : 1
29.01 15:00
Ницца – Лилль
 1 : 0
29.01 17:00
Осер – Монпелье
 0 : 2
29.01 17:00
Брест – Анже
 4 : 0
29.01 17:00
Клермон Фут – Нант
 0 : 0
29.01 17:00
Страсбур – Тулуза
 1 : 2
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