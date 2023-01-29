Шкриньяр будет получать в «ПСЖ» 11 миллионов евро в год, подписной бонус — 16 миллионов

Стала известная зарплата защитника «Интера» Милана Шкриньяра после подписания контракта с «ПСЖ».

По данным инсайдера Николо Скиры, 27-летний словак будет получать 11 миллионов евро в год. Также он получит подписной бонус в размере 16 миллионов евро. Сообщалось, что игрок подпишет контракт до 2027 года.

«Интер» предлагал игроку 6,5 миллиона евро в год, из которых 500 тысяч приходились в качестве бонусных выплат.

В текущем сезоне Шкриньяр сыграл 27 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.