Фабрегас считает, что чемпионат Франции слабее АПЛ и ла лиги

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас назвал два сильнейших в мире национальных чемпионата, но не включил в их число французский, в котором выступает.

— Французский чемпионат — очень сильная физически лига, — цитирует Marca Фабрегаса. — Все очень быстрые и сильные. Не так хорошо дела обстоят дела с тактикой, но ситуация должна измениться, так как к работе привлечен ряд более опытных тренеров.

Английский и испанский чемпионаты являются лучшими в мире, а затем только идут итальянский и французский.

Фабрегас пропустит ближайший матч со «Страсбуром» из-за дисквалификации.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр