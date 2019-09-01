Фабрегас считает, что чемпионат Франции слабее АПЛ и ла лиги
10:52
Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас назвал два сильнейших в мире национальных чемпионата, но не включил в их число французский, в котором выступает.
— Французский чемпионат — очень сильная физически лига, — цитирует Marca Фабрегаса. — Все очень быстрые и сильные. Не так хорошо дела обстоят дела с тактикой, но ситуация должна измениться, так как к работе привлечен ряд более опытных тренеров.
Английский и испанский чемпионаты являются лучшими в мире, а затем только идут итальянский и французский.
Фабрегас пропустит ближайший матч со «Страсбуром» из-за дисквалификации.
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