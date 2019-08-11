"Это трудно принять". Андре Виллаш– Боаш – о поражении в дебютном матче за "Марсель"

Главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал поражение от "Реймса" (0:2) в первом туре чемпионата Франции. Это был дебютный матч за французский клуб для португальского специалиста.

– Это трудно принять, – цитирует Tuttomercatoweb бывшего наставника "Зенита". – Мы были слишком медлительны в нападении. Атаковали с правой стороны, но не слева, где располагался Димитри Пайет. Мы должны попытаться найти больше решений с помощью его дриблинга. Нам нужны игроки, которые могут обыгрывать один на один. Буна Сарр преуспел во втором тайме в этом компоненте. Следует также сказать, что "Реймс" был очень хорош в обороне. Мы все еще должны работать над этим.

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