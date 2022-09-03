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Экс-полузащитник тульского «Арсенала» и «Рубина» Давиташвили перешел в «Бордо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Бордо» объявил о подписании полузащитника сборной Грузии Зурико Давиташвили. Французский клуб арнедовал 21-летнего грузина у «Динамо» из Батуми.

С 2019 по 2022 года защитник играл в России, где защищал цвета «Рубина», «Ротора» и тульского «Арсенала».

«Бордо» по итогам прошлого сезона вылетел из высшего дивизиона Франции и теперь выступает во второй по силе лиге.

Зурико Давиташвили
Футбол
ФК Бордо
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