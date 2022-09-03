Экс-полузащитник тульского «Арсенала» и «Рубина» Давиташвили перешел в «Бордо»
«Бордо» объявил о подписании полузащитника сборной Грузии Зурико Давиташвили. Французский клуб арнедовал 21-летнего грузина у «Динамо» из Батуми.
С 2019 по 2022 года защитник играл в России, где защищал цвета «Рубина», «Ротора» и тульского «Арсенала».
«Бордо» по итогам прошлого сезона вылетел из высшего дивизиона Франции и теперь выступает во второй по силе лиге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|5
|4
|1
|0
|21-4
|13
|
2
|Ланс
|5
|4
|1
|0
|14-6
|13
|
3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
4
|Лион
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Монпелье
|5
|3
|0
|2
|15-9
|9
|
6
|Лилль
|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
7
|Лорьян
|4
|2
|1
|1
|7-8
|7
|
8
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
9
|Осер
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
10
|Труа
|5
|2
|0
|3
|10-13
|6
|
11
|Клермон Фут
|5
|2
|0
|3
|6-10
|6
|
12
|Нант
|5
|1
|3
|1
|6-5
|6
|
13
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
15
|Монако
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|
16
|Реймс
|5
|1
|2
|2
|9-12
|5
|
17
|Брест
|5
|1
|1
|3
|7-15
|4
|
18
|Страсбур
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Анже
|5
|0
|2
|3
|6-12
|2
|
20
|Аяччо
|5
|0
|1
|4
|3-9
|1
Результаты / календарь
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34 тур
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36 тур
37 тур
38 тур
|3.09
|18:00
|
Осер – Марсель
|- : -
|3.09
|20:00
|
Лион – Анже
|- : -
|3.09
|22:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|4.09
|14:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|4.09
|16:00
|
Аяччо – Лорьян
|- : -
|4.09
|16:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|4.09
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|4.09
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|4.09
|18:05
|
Труа – Ренн
|- : -
|4.09
|21:45
|
Ницца – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|4
|
|
Давид Да Кошта
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|4
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|4
|1
|1
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