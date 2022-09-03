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Сегодня, 03:44

Буриго продлил контракт с «Ренном». Летом игрока хотел заполучить «Ливерпуль»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ренн» заключил новый контракт с полузащитником Бенжаменом Буриго. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

28-летний Буриго перешел в «Ренн» летом 2017 года из «Ланса» за 3,5 миллиона евро.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. В минувшее трансферное окно игроком интересовался «Ливерпуль».

В этом сезоне Буриго сыграл в 5 матчах чемпионата Франции и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Ренн
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