Буриго продлил контракт с «Ренном». Летом игрока хотел заполучить «Ливерпуль»

«Ренн» заключил новый контракт с полузащитником Бенжаменом Буриго. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

28-летний Буриго перешел в «Ренн» летом 2017 года из «Ланса» за 3,5 миллиона евро.

Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. В минувшее трансферное окно игроком интересовался «Ливерпуль».

В этом сезоне Буриго сыграл в 5 матчах чемпионата Франции и сделал 1 голевую передачу.