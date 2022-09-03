Буриго продлил контракт с «Ренном». Летом игрока хотел заполучить «Ливерпуль»
«Ренн» заключил новый контракт с полузащитником Бенжаменом Буриго. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.
28-летний Буриго перешел в «Ренн» летом 2017 года из «Ланса» за 3,5 миллиона евро.
Сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. В минувшее трансферное окно игроком интересовался «Ливерпуль».
В этом сезоне Буриго сыграл в 5 матчах чемпионата Франции и сделал 1 голевую передачу.
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|
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|1
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|13
|
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|5
|4
|1
|0
|14-6
|13
|
3
|Марсель
|5
|4
|1
|0
|11-3
|13
|
4
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|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
5
|Монпелье
|5
|3
|0
|2
|15-9
|9
|
6
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|5
|2
|1
|2
|10-12
|7
|
7
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|2
|1
|1
|7-8
|7
|
8
|Ренн
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
9
|Осер
|5
|2
|1
|2
|7-9
|7
|
10
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|
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|0
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|6
|
12
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|5
|1
|3
|1
|6-5
|6
|
13
|Ницца
|5
|1
|2
|2
|4-7
|5
|
14
|Тулуза
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
15
|Монако
|5
|1
|2
|2
|7-11
|5
|
16
|Реймс
|5
|1
|2
|2
|9-12
|5
|
17
|Брест
|5
|1
|1
|3
|7-15
|4
|
18
|Страсбур
|5
|0
|3
|2
|4-6
|3
|
19
|Анже
|5
|0
|2
|3
|6-12
|2
|
20
|Аяччо
|5
|0
|1
|4
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|3.09
|18:00
|
Осер – Марсель
|- : -
|3.09
|20:00
|
Лион – Анже
|- : -
|3.09
|22:00
|
Нант – ПСЖ
|- : -
|4.09
|14:00
|
Монпелье – Лилль
|- : -
|4.09
|16:00
|
Аяччо – Лорьян
|- : -
|4.09
|16:00
|
Брест – Страсбур
|- : -
|4.09
|16:00
|
Клермон Фут – Тулуза
|- : -
|4.09
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|4.09
|18:05
|
Труа – Ренн
|- : -
|4.09
|21:45
|
Ницца – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Неймар
ПСЖ
|7
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|П
|
|
Неймар
ПСЖ
|6
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|4
|
|
Давид Да Кошта
Ланс
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Ромен Сален
Ренн
|0
|1
|1
|
|
Пьер Ле Мелу
Брест
|4
|1
|1
|
|
Юссуф Фофана
Монако
|4
|1
|1
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